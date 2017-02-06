Понедельник, 6 Февраля 2017 15:20

АрмИнфо.Политические силы Армении должны подписать меморандум о взаимопонимании, направленный на исключение фальсификаций парламентских выборов, назначенных на 2 апреля. Об этом 6 февраля с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат парламента Рубен Акопян.

По его словам, 7 февраля он намерен представить проект данного меморандума, который будет направлен на исключение давления со стороны государственных структур на процесс выборов. "Завтра я намерен представить в парламенте проект документа, проблему необходимо решать концептуально", - заявил депутат, указав также на аморальный характер указа президента о дате срока выборов. "2 апреля мы должны помянуть погибших героев апрельской войны, а не проводить выборы", - заявил Рубен Акопян.

Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.