Понедельник, 6 Февраля 2017 15:19

АрмИнфо.Оппозиционный депутат Никол Пашинян сегодня на заседании парламента обвинил депутата-республиканца, владельца сети супермаркетов Артака Саркисяна в предвыборных махинациях.

Дело в том, что Саркисян вновь намерен баллотироваться в депутаты от ереванской общины Арабкир, и, согласно муссируемой в СМИ информации, он заставляет своих сотрудников сменить прописку и прописаться в общине Арабкир с тем, чтобы на выборах проголосовать за него. В этой связи Пашинян попросил Саркисяна опровергнуть или подтвердить данную информацию. Однако Саркисяну, впервые за пять лет депутатства решившему взять слово в парламенте, так и не удалось оправдаться. Его микрофон упорно не включался. Единственное, что удалось сделать Саркисяну, выкрикнуть с места, что <все это ложь>.

Отметим, что, согласно СМИ, к аналогичным методам прибегают и другие кандидаты в депутаты от правящей партии.