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 Понедельник, 6 Февраля 2017 15:19

Татевик Шагунян

Никол Пашинян обвинил владельца сети супермаркетов в предвыборных махинациях

Никол Пашинян обвинил владельца сети супермаркетов <SAS> в предвыборных махинациях

АрмИнфо.Оппозиционный депутат Никол Пашинян сегодня на заседании парламента обвинил депутата-республиканца, владельца сети супермаркетов  Артака Саркисяна в предвыборных махинациях.

Дело в том, что Саркисян вновь намерен баллотироваться в депутаты от ереванской общины Арабкир, и, согласно муссируемой в СМИ информации, он заставляет своих сотрудников сменить прописку и прописаться в общине Арабкир с тем, чтобы на выборах проголосовать за него. В этой связи Пашинян попросил Саркисяна опровергнуть или подтвердить данную информацию.  Однако Саркисяну,  впервые за пять лет депутатства решившему взять слово в парламенте, так и не удалось оправдаться. Его микрофон упорно не включался. Единственное, что удалось сделать Саркисяну, выкрикнуть с места, что <все это ложь>.

Отметим, что, согласно СМИ, к аналогичным методам прибегают и другие кандидаты в депутаты от правящей партии.

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