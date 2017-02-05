Воскресенье, 5 Февраля 2017 16:32

АрмИнфо. По завершению назначенной, в рамках расследуемого в СНБ Армении уголовного дела по факту ведения агрессивной войны и убийства, судебно-медицинской экспертизы тела азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, участвовшего 29 декабря 2016 года в попытке диверсионного проникновения, оно передано на родину.

Как сообщают из пресс-службы министерства обороны РА, 5 февраля во время организованной при посредничестве МККК в районе Иджеван-Газах армяно-азербайджанской границы встрече представителям азербайджанской стороны было передано тело их диверсанта

Напомним, рано утром 29 декабря 2016 года на юго-восточном направлении госграницы от села Чинари Тавушской области Армении ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. ВС Армении вступили в схватку с противником. Как сообщил пресс- секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, с армянской стороны погибли старший лейтенант Шаварш Меликян и рядовые Эдгар Григориевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян. Согласно Ованнисяну, противник потерял до 7 человек. Причем, тело одного погибшего противник оставил на территории Армении в ходе отступления. Еще 5 азербайджанских военнослужащих были убиты в ходе карательных мероприятий, предпринятых ВС РА 30 декабря. После инцидента, МККК выразил готовность выступить в качестве нейтрального посредника в вопросе передачи тела азербайджанского военнослужащего. МККК с 1992 года осуществляет гуманитарную деятельность в регионе.