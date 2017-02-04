Суббота, 4 Февраля 2017 14:11

АрмИнфо.Комиссия по государственно- правовым вопросам Национального Собрания отклонила инициативу депутата-оппозиционера Никола Пашиняна о создании временной парламентской комиссии по изучению источников доходов и происхождения состояния должностных лиц и взаимосвязанных с ними людей для выявления их законности.

В качестве обоснования необходимости создания подобной комиссии Пашинян привел тот факт, что должностные лица и взаимосвязанные с ними люди хотя и представляют декларации о доходах и имуществе, однако нет механизмов для проверки достоверности зафиксированной в этих документах информации, да и вообще, законности происхождения этого имущества. <Народ вправе узнать, каким образом то или иное должностное лицо нажило огромное состояние. Например, ходят слухи о том, что второй президент Роберт Кочарян в течение пребывания на посту главы государства накопил состояние в $4 млрд. Ходят также легенды о состоянии экс-министра финансов Гагика Хачатряна, уверен, что это не только легенды. Или, скажем, экс-премьер Овик Абрамян, как он сумел нажить $2 млн, выращивая помидоры, когда другие крестьяне, выращивающие те же овощи, находятся по уши в долгах? Народ должен знать, есть ли у этих людей такие средства, если да, то как они произошли, если выяснится, что не законно, то общество само должно решить, как какие предпринять меры в их отношении>,- заметил депутат.

Однако депутаты от правящей Республиканской партии предложили представить проект после выборов, поскольку полномочия НС уже истекают. Но Пашинян остался непоколебим. Более того, он предложил изучить доходы и имущество не только самих должностных лиц, но и их родственников и даже тещ. На это депутат от РПА Левон Мартиросян заметил, что в данный список необходимо включить также любовниц должностных лиц. Однако Пашинян решил так далеко не заходить. <Я думаю, что на этот счет фракция РПА имеет свое особое мнение. Есть не только универсальные любовницы, но и универсальные депутаты, так что не стоит заходить слишком далеко>,- предложил он.

Касаясь попыток депутатов от РПА связать его с властями в целях дискредитации, Пашинян заявил: <Когда кого-то хотят дискредитировать его связывают с властями, вот вам и лучшая оценка вашей деятельности. Нет худшего обвинения, чем быть в одной упряжке с режимом, и вы сами это знаете. Поэтому часто обвиняете людей в связях с вами, зная, что ничто не может более испортить его имидж. Ваша власть становится похожей на чуму, либо на какую-то острую инфекцию>.