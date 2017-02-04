Суббота, 4 Февраля 2017 12:55

АрмИнфо. Омбудсмен Арцаха Рубен Меликян навестил азербайджанского диверсанта Эльнура Гусейнзаде, который арестован по факту попытки совершения диверсии и незаконного пересечения государственной границы НКР. Как сообщили АрмИнфо в офисе Омбудсмена НКР, в ходе визита Меликян убедился в том, что Гусейнзаде предоставлен общественный защитник и переводчик азербайджанского, при участии которых уже реализован ряд процессуальных действий. Гусейнзаде не представил каких-либо жалоб на состояние здоровья или плохого обращения. Омбудсмен выразил готовность оказать в рамках своих полномочий поддержку осуществлению основополагающих прав Эльнура Гусейнзаде, в том числе права выбора защитника.

Отметим, что Гусейнзыдк попал в плен во время азербайджанской диверсии 1 февраля в восточном направлении (Талиш) линии

соприкосновения. Еще один азербайджанский военнослужащий был ранен. Вскоре Минобороны Азербайджана распространило заявление, в котором отмечалось, будто плененный армянскими силами азербайджанец Эльнур Гусейнзаде во время воинской службы систематически нарушал дисциплину, за что был демобилизован, и на данный момент не числится в рядах азербайджанских ВС.