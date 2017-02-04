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 Суббота, 4 Февраля 2017 12:54

Татевик Шагунян

В ночь на 4 февраля на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск был зафиксирован рост напряженности

В ночь на 4 февраля на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск был зафиксирован рост напряженности

АрмИнфо.В ночь на 4 февраля на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских войск был зафиксирован рост напряженности.

Как сообщили АрмИнфо в Армии обороны НКР, азербайджанские ВС нарушили режим перемирия порядка 50 раз, осуществив в направлении армянских позиций порядка 250 выстрелов из минометов калибром в 60 и 82 мм (98 снарядов),  а также гранатометов и других видов стрелкового оружия. АО НКР продолжает уверенно контролировать ситуацию на линии соприкосновения, в случае необходимости прибегая к ответным мерам.

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