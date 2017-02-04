Суббота, 4 Февраля 2017 12:54

АрмИнфо.В ночь на 4 февраля на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских войск был зафиксирован рост напряженности.

Как сообщили АрмИнфо в Армии обороны НКР, азербайджанские ВС нарушили режим перемирия порядка 50 раз, осуществив в направлении армянских позиций порядка 250 выстрелов из минометов калибром в 60 и 82 мм (98 снарядов), а также гранатометов и других видов стрелкового оружия. АО НКР продолжает уверенно контролировать ситуацию на линии соприкосновения, в случае необходимости прибегая к ответным мерам.