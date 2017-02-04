АрмИнфо.По состоянию на 11:00 4 февраля на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций.
Согласно сообщению, закрыты некоторые межобщинные дороги Лорийской, Арагацотнской и Ширакской областей, а также общереспубликанская дорога Берд-Чамбарак. Труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, Абовян-Акунк, Капутан-Хатис-Зовашен, Сараландж-Варденис, а также все автодороги Лорийской и Арагацотнской областей.
На автодорогах, Лорийской, Армавирской, Котайкской, Сюникской, Тавушской, Арагацотнской Гегаркуникской областей местами наличествует гололед.
На территории Арцаха также есть труднопроходимые дороги, в частности, в Гадруде, Шуши, Шаумяне, Кашатаге.
МЧС Грузии же сообщает, что дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при наличии цепей на колесах.
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