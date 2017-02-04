Суббота, 4 Февраля 2017 12:52

АрмИнфо.По состоянию на 11:00 4 февраля на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций.

Согласно сообщению, закрыты некоторые межобщинные дороги Лорийской, Арагацотнской и Ширакской областей, а также общереспубликанская дорога Берд-Чамбарак. Труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, Абовян-Акунк, Капутан-Хатис-Зовашен, Сараландж-Варденис, а также все автодороги Лорийской и Арагацотнской областей.

На автодорогах, Лорийской, Армавирской, Котайкской, Сюникской, Тавушской, Арагацотнской Гегаркуникской областей местами наличествует гололед.

На территории Арцаха также есть труднопроходимые дороги, в частности, в Гадруде, Шуши, Шаумяне, Кашатаге.

МЧС Грузии же сообщает, что дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при наличии цепей на колесах.