Суббота, 4 Февраля 2017 12:51

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Арпине Ованнисян не разделяет озвученное на днях послом США в Армении Ричардом Миллзом мнение о том, что работа Совета по борьбе с коррупцией не продвинулась вперед. Об этом в ответ на запрос АрмИфно заявила Ованнисян.

«Не думаю, что справедливо не заметить тот факт, что ряд законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией и принятых недавно в парламенте, обсуждались и были разработаны именно по итогам деятельности Антикоррупционноого Совета, именно там были даны соответствующие поручения»,- заявила министр.

По ее утверждению, все это еще раз доказывает тот факт, что власти и правительство Армении проявляют политическую волю в направлении борьбы с коррупцией и реализовывают соответствующие шаги. «В связи с этим не думаю, что существует необходимость в созыве специальной пресс-конференции на сей счет и озвучивании конкретных месседжей, особенно с учетом того, что решение многих проблем, на которые посол акцентировал внимание, уже найдено»,- отметила Ованнисян, напомнив, что криминализация незаконного обогащения является конкретной и эффективной мерой по борьбе с коррупцией. В качестве еще одной меры по борьбе с коррупцией министр указала на разработку пакета законопроектов об ограничении наличных сделок. «Кроме того, накануне комиссия по государственно правовым вопросам парламента дала положительное заключение на рассмотрение во втором чтении законопроекта о привлечении должностных лиц к административной или уголовной ответственности в случае предоставления неверной, неполной или заведомо ложной информации при заполнении декларации об имуществе. Кроме того, Антикоррупционный Совет рассмотрел и дал положительное заключение предложению о расширении круга взаимосвязанных с должностным лицом людей, которые также должны представить декларации об имуществе»,- отметила министр.

Касаясь предложения посла о создании независимого антикоррупционного органа, Ованнисян напомнила, что по указанию президента Сержа Саргсяна соответствующей рабочей группой уже ведутся и близятся к завершению работы над созданием аналогичной структуры на базе Комитета по этике, которая будет наделена широкими полномочиями для адекватного реагирования на все выявленные нарушения.

«Надеюсь, что мой ответ несколько развеял беспокойство американского дипломата и показал, что зафиксированные в программе правительства РА антикоррупционные шаги соответствуют приоритетам как ЕС, так и посла США и других наших партнеров»,- резюмировала министр.

Отметим, однако, что на своей пресс-конференции посол США в РА Ричард Миллз озвучил не только проблемы, связанные с коррупцией, но и в сфере защиты прав человека, с доводами посла, кстати, согласился Омбудсмен Армении Арман Татоян . Миллс, в частности, заявил, что в течение последних 15 месяцев посольство США становится свидетелем негативных тенденций в сфере прав человека, укрепления демократии и становления гражданского общества. Посол Миллз выразил озабоченность в связи с применением несоразмерной силы в отношении мирных участников протестных акций в Ереване 29-30 июля. <Нас беспокоит также то, что предварительный арест был применен в отношении обвиняемых, не имеющих отношение к захвату территории полка или смерти полицейских. Я хочу подчеркнуть, что применение предварительного ареста должно быть юридически обоснованным",- заявил дипломат. Посол США отметил, что поводом для беспокойств стал также конституционный референдум в декабре прошлого года. По словам дипломата, в последнее время до дипкорпуса доходят намеки на усиление давления на прессу и гражданское общество, которые направлены на ограничение свободы слова и давление на позицию СМИ в деле освещения предстоящих парламентских выборов. Помимо того, он вновь поднял вопрос о <разрушающем воздействии коррупции в вопросах обеспечения национальной безопасности Армении>.