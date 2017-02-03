Пятница, 3 Февраля 2017 20:33

АрмИнфо.Информация о выходе Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства является полным вымыслом.

Как сообщает БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

По словам Лукашенко, такая информация появляется, потому что есть люди, которым это выгодно, они радуются распространению таких сведений. <Что касается заседания союзного Совета Министров, Высшего Государственного Совета, поездки на саммит ЕАЭС, мое было четкое понимание и требование в этом плане: о чем говорить, если не решаются вопросы, о которых мы договорились? Их надо решить, ибо мы в позор превращаем эти все заседания Союзного государства. Вопросы не решаются, а мы заседаем. О чем разговор? Надо решать их>, - подчеркнул белорусский лидер. При этом он напомнил, что Беларусь никогда не была против интеграционных проектов, а выступала инициатором всех их.

Лукашенко также объяснил, почему не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС: <Я не подписал Таможенный кодекс, потому что многое, что должно было быть, не работает. Более того, я поручил отозвать основных наших специалистов из таможенных органов. Без решения проблем я даже не прикоснусь к этому кодексу и другим вопросам>. По его словам, если Беларусь хотят видеть в интеграционных структурах, страны-участницы должны порядочно вести себя по отношению друг к другу, поддерживать друг друга и не создавать дополнительных препятствий. <Разве это дело, что мы в ЕАЭС за 2015 год упали в товарообороте на 40%, а в прошлом году еще 18% добавили. Почти 60% - это нормально? В Казахстан мы почти ничего не поставляем, а с Россией вы видите, какие отношения. Поэтому надо нам находить пути восстановления этих отношений. Мы к этому готовы, честно, аккуратно и добросовестно, без натаскивания одеяла на себя>, - заключил Лукашенко.

Напомним, что Таможенный кодекс ЕАЭС должен был быть подписан на заседании глав стран участников организации 26 декабря в Санкт-Петербурге, однако президент Беларуси не принимал участие во встрече. Так кодекс подписали все страны -члены ЕАЭС за исключением Беларуси.