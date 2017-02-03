Пятница, 3 Февраля 2017 20:09

АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться с передачей Азербайджану блогера Александра Лапшина.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил на встрече с представителями белорусских и зарубежных СМИ.

Президент Беларуси рассказал, что после того, как история с блогером Александром Лапшиным появилась в прессе, он дал поручение МИД связаться с профильными ведомствами в Азербайджане, Израиле и России. <Я поручил министру связаться с его коллегами и согласовать этот вопрос, чтобы красиво разойтись, чтобы этот человек не стал заложником. Такие развязки есть, и если бы Израиль, Азербайджан и Россия договорились, - мы сделали бы, как они решат. Но никто не захотел договариваться", - отметил глава государства.

В тоже время Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси нет оснований его не передавать Азербайджану: <Азербайджан обратился с этим вопросом не в Беларусь, а в Интерпол. Его задержали согласно решению Интерпола. И согласно всем законам и порядку мы должны передать его Азербайджану. Конечно, мы можем его вообще выпустить, но это будет неправильно. Вы говорите - идет обжалование и прочее, я уверен, что суд все равно поддержит наше решение, потому что оно законно>, - резюмировал президент Беларуси.

Александр Лапшин был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в <черный список> за посещение без согласования с азербайджанскими властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени <Александр> (<Олександр>). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона <О государственной границе> и миграционного кодекса страны. 17 января прокуратура Беларуси удовлетворила запрос Азербайджана об экстрадиции Александра Лапшина. 26 января Минский городской суд отклонил жалобу адвокатов об изменении судебного решения первой инстанции.