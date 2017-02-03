Пятница, 3 Февраля 2017 16:25

АрмИнфо. В Парламентской ассамблее Совета Европы внесен в обращение документ, уличающий коррупционные сделки Азербайджана, пишет The Guardian. Инициатором документа является нидерландский парламентарий Питер Омтзихт.

Под документом подписались представители 25 стран - Великобритании, Франции, Германии, Греции, Скандинавских и Балтийских стран, Украины. Инициаторы документа призывают руководство ПАСЕ начать изучение скандала, связанного с подкупом итальянского парламентария Луки Волонте со стороны азербайджанского истеблишмента. В данном документе содержаться сведения о подкупе со стороны АР различных депутатов структуры, что ставит под сомнение объективность принятых в отношении Азербайджана документов со стороны ПАСЕ. Отметим, что в последнее время в итальянских СМИ появилась информация о том, что депутат ПАСЕ от Италии Лука Волонте получил подкуп от властей АР в размере 2 млн евро за то, чтобы провалить в структуре доклад, содержащий критику в адрес Азербайджана