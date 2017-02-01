Среда, 1 Февраля 2017 14:23

АрмИнфо. Евросоюз готов продолжить содействие Армении по вопросу борьбы с коррупцией. Об этом на церемонии открытия осведомительной компании "Остановим коррупцию" заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски.

Он заметил, что ранее ЕС уже выделил Армении 15 млн. евро для борьбы с коррупцией, однако готово предоставить еще больше. На его взгляд, нынешнее правительство Армении во главе с премьер-министром Кареном Карепетяном критично относится к создавшейся ситуации и видит необходимость в борьбе с этим негативным явлением. "Мы объявили 2017 год годом борьбы с коррупцией. Уверен, что этот год станет переломным и откроет новые возможности", - подчеркнул посол.

Свитальски заметил, что правительство выступило с некоторыми законодательными инициативами, которые смогут повысить эффективность борьбы с коррупцией. В частности, он отметил принятие закона "О незаконном обогащении должностных лиц", увеличение полномочий Комиссии по этике должностных лиц, а также намерение правительства создать независимый антикоррупционный орган. "Мы долго говорили о необходимости создания подобного органа, теперь наш партнер согласен с этим. Как премьер, так и правительство осознают, что коррупция препятствует экономическому росту и стабильному развитию, что позитивно", - подчеркнул дипломат. При этом глава делегации заметил, что ЕС не начал бы эту компанию, если бы не считал ее реалистичной и реализуемой. "Мой оптимизм основан на искренности и критичном отношении премьера и на его осознании сложности этой проблемы", - отметил посол.

Дипломат также считает важным озвучить проблему в преддверии выборов, поскольку искоренение практики избирательных взяток имеет важное значение для Армении. "Мы уверены, что борьба с коррупцией должна привести к национальному сплочению - правительство, оппозиция, члены гражданского общества, все активные граждане должны консолидироваться в этой борьбе", - подчеркнул он.

При этом Свитальски заметил, что Армения должна разработать свою модель по борьбе с коррупцией и взаимосвязанными с ней негативными явлениями. "В таких странах как Армения очень важно разделять бизнес от политики и наоборот. Необходима четкость в этом вопросе, политическая деятельность не должна служить интересам бизнеса и наоборот, представители бизнеса не должны быть в политики для обеспечения собственной безопасности", - подчеркнул он.

Отметим, что Армения в глобальном рейтинге Transparency International "Индекс восприятия коррупции - 2016" заняла 113 место среди 176 стран, ухудшив свою позицию по сравнению с 2015 годом на 18 пунктов. Среди стран постосоветского пространства Армению в глобальном рейтинге обошли такие страны как Литва (38 место), Грузия и Латвия (44), Беларусь (79). При этом Армения опередила Азербайджан и Молдову (123 место), Казахстан, Россию и Украину (131 место), Кыргызстан (136 место), Таджикистан (151), Туркменистан (154) и Узбекистан (156).