Вторник, 31 Января 2017 19:43

АрмИнфо.Дело об экстрадиции российско- израильского блоггера Александра Лапшина в Азербайджан не может стать прецедентом. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

Он считает, что подобная нервная реакция Баку не может отрицательно отразиться на потоке посетителей и туристов в Арцах, однако может навредить Азербайджану и всем тем, кто помогает реализовать идеи руководства этой страны. "В списке Баку около 500 имен среди них известные деятели разных сфер . Кто-то может экстрадировать их? Следовательно, подобная реакция Азербайджана скорее является рекламой", - подчеркнул министр.

Напомним, что 20 января заместитель Генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук, рассмотрев просьбу генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России и Израиля, известного блоггера Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности за посещение Нагорного Карабаха, установил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны.

В МИД России сообщили АрмИнфо, что Посольством Российской

Федерации в Минске предпринимаются все предусмотренные законодательством меры для защиты прав и интересов российскоизраильского блоггера Александра Лапшина. 16 января же Городской суд в Минске оставил в силе решение белорусской прокуратуры о выдаче российско-израильского блоггера по запросу Баку. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович уже обратилась к белорусским властям по вопросу экстрадиции блоггера.