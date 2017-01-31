Вторник, 31 Января 2017 19:34

АрмИнфо.. Попыткой ограничить деятельность ереванского офиса ОБСЕ Баку предпринял демарш против данной структуры. Об этом 31 января на пресс-конференции в Ереване заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

"Азербайджан оказался в изолированном положении и, пойдя против 56 стран-участниц ОБСЕ, выступил против продления мандата офиса ОБСЕ в Ереване. Делегации многих других стран-участниц ОБСЕ, в том числе России, США, Европейского союза, Канады и Швейцарии, в своих выступлениях поддержали деятельность ереванского офиса", - отметил министр.

По словам министра, на заседании постоянного совета ОБСЕ Баку заявил о том, что, якобы, ереванский офис занимается деятельностью, которая ставит под угрозу безопасность Азербайджана, реализовывая программу по разминированию. При этом Налбандян заметил, что в действительности это была образовательная программа. "Была направлена миссия ОБСЕ в регион для разъяснения ситуации, после чего был представлен отчет о том, что заявления не соответствуют действительности. Однако Баку и после этого продолжал утверждать, что программа противоречит его интересам. В результате было предложено воздержаться от реализации данной программы, мы же не стали возражать. Однако все остальные программы будут реализовываться как и прежде", - отметил министр, добавив, что на фоне неконструктивной позиции Баку, который к тому же закрыл азербайджанский офис ОБСЕ, на заседании постоянного совета постоянно хвалили конструктивный подход Армении.

Напомним, что 31 декабря 2016 года, делегация Азербайджана проинформировала организацию о том, что не поддерживает проект решения о продлении срока действия мандата Бюро ОБСЕ в Ереване. Азербайджанская сторона заявила, что деятельность Бюро ОБСЕ в Ереване, в частности, в военно-политическом измерении, была источником глубокой обеспокоенности для Азербайджана. Между тем, согласно существующей практике, мандат на деятельность национальных офисов продлевается каждый год на основе консенсуса стран- участниц ОБСЕ.