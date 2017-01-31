Вторник, 31 Января 2017 19:33

АрмИнфо. Вопросы армяно-иранского сотрудничества в оборонной сфере обсудили находящийся в ИРИ с официальным визитом министр обороны Армении Виген Саркисян и министр обороны и содействия вооруженным силам Ирана Хосейн Дегхан.

Дехган в начале встречи поздравил армянскую делегацию в связи с 25-летием формирования ВС республики, подчеркнув высокий уровень сотрудничества двух стран в оборонной сфере. Стороны выразили готовность еще больше активизировать сотрудничество, с этой целью подчеркнув необходимость разработки механизмов для периодической организации встреч представителей двух стран.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы международной повестки, а также региональные конфликты. Касаясь карабахского конфликта и региональной безопасности, министры подчеркнули безальтернативность его мирного решения.

Под занавес встречи главы оборонных ведомств выступили с пресс-конференцией.

В тот же день армянская делегация побывала в университете <Малек Аштар>, который занимается разработкой проектов в оборонной сфере. В ходе встреч Саркисян подчеркнул необходимость развития армяно-иранского сотрудничества также в сфере научной обороны.

Далее армянская делегация побывала в компании <Иранская электронная промышленность>, которая специализируется в разработке и реализации технологических проектов в оборонной сфере.