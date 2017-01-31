Вторник, 31 Января 2017 19:32

АрмИнфо.Кандидатура генсека ОДКБ от Армении будет утверждена в ходе предстоящего саммита организации. Об этом на пресс- конференции в Ереване заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

Министр отметил, что сроки саммита скоро будут определены."Секретариат ОДКБ провел заседание и принял решение о том, что генсеком организации должен стать представитель Армении", - отметил он, добавив, что данный документ был отправлен МИД стран-участниц для подтверждения.

Он также заявил, что неучастие белорусского лидера Александра Лукашенко на прошлом саммите ОДКБ в Санкт-Питербурге не было

обусловлено тем, что он против выдвижения армянского кандидата на этот пост. "Его отсутствие имело совсем другую причину", - подчеркнул Налбандян.

Напомним, что исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя генсека Организации Валерия Семерикова. Ранее главы стран участников Организации одобрили решение о том, чтобы осуществлять ротацию на уровне генсекретаря ОДКБ каждые три года с учетом русского алфавита. На заседании Совета Коллективной Безопасности ОДКБ в Ереване 14 октября в Ереване данную должность должен был занять представитель Армении. Однако, как сообщил 14 октября президент Армении Серж Саргсян, вопрос о Генеральном секретаре ОДКБ был снят с повестки из-за отсутствия на заседании президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. При этом он сообщил, что главы стран-членов Организации вернутся к этому вопросу в декабре 2016 года, на встрече в Санкт-Петербурге. Однако вопрос также не был решен и в Петербурге из-за отсутствия на заседании президента Беларуси Александра Лукашенкo