Вторник, 31 Января 2017 18:59

АрмИнфо.Армения никогда не нарушала свои обязательства в вопросе возвращения тел погибших. Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, комментируя обвинения Баку в нежелании вернуть тело убитого 29 декабря азербайджанского диверсанта.

Его возмутили подобные обвинения Азербайджана. В частности, министр напомнил своим азербайджанским коллегам случай со сбитым вертолетом Ми-24, после чего вооруженные силы Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу останки вертолета и на протяжении недели не позволяли подойти к ним, чтобы забрать тела погибших членов экипажа. "Они говорят о гуманизме даже после того, как не позволяли подойти к вертолету, чтобы выяснить есть ли среди них живые. Или после того, как в дни апрельской войны перед видеокамерами в стиле ИГ подвергали пыткам армянских военнослужащих", - подчеркнул он.

Министр также заметил, что из-за деструктивной позиции Азербайджана и нежелания создавать механизмы по расследованию инцидентов на линии соприкосновения с арцахскими вооруженными силами и армяно-азербайджанской границе Армения и Арцах вынуждены в одиночку заниматься расследованием. "Идет процесс расследования", - заключил он.

В дни арцахской войны военнослужащие азербайджанской армии подвергли пыткам и убили троих стариков в арцахском Талише, обезглавили попавшего в плен армянского военнослужащего и надругались над телами 18 армянских солдат.

Утром 29 декабря на юго-восточном направлении госграницы от села Чинари Тавушской области Армении ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. ВС Армении вступили в схватку с противником. Как сообщил пресс- секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, с армянской стороны погибли старший лейтенант Шаварш Меликян и рядовые Эдгар Григориевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян. Согласно Ованнисяну, противник потерял до 7 человек. Причем, тело одного погибшего противник оставил на территории Армении в ходе отступления. Еще 5 азербайджанских военнослужащих были убиты в ходе карательных мероприятий, предпринятых ВС РА 30 декабря. .Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедяров заявил, что намерен обсудить вопрос возвращения тела азербайджанского диверсанта с сопредседателями Минской группы ОБСЕ