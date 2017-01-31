Вторник, 31 Января 2017 18:58

АрмИнфо.Совладелец новостного социального портала Reddit Алексис Оганян выступил с открытым письмом в связи с миграционным запретом Дональда Трампа.

В письме, он, в частности, назвал потенциально неконституционным и глубоко антиамериканским: <В конце-концов США страна мигрантов. То, что мы радушно принимали мигрантов и беженцев, было преимуществом нашей страны. Я сам сын мигрантов из Германии, у которых не было документов, и правнук беженцев, спасавшихся от Геноцида армян. Чуть более ста лет назад, турецкий солдат решил, что мой прадед слишком молод, чтобы умереть, и он убил его родителей на его же глазах, а прадеда отправил в детский дом. Многие армяне, в том числе моя прабабушка, нашли убежище в сирийском Алеппо. Мой прадед не практически не владел английским, но он упорно работал и получил работу в компании Endicott-Johnson Shoe Company в Бингемтоне, Нью-Йорк".

Оганян также отметил, что его дедушка был добровольцем во время Второй мировой войны и женился на мигрантке, а мама оставила все и вышла замуж за его уроженца Сан-Франциско. <Мои предки были храбрыми беженцами, которые нашли дом в этой стране. Я всегда был горд жить в стране, которая дала кров мигрантам. Без них нет меня, и нет Reddit. Мы - американцы. И мы должны быть символом Свободы для тех, кто нуждается в нашей помощи>,- отметил он, добавив, что Reddit продолжит принимать всех граждан в своем цифровом сообществе и офисе. Он также пригласил тех граждан США, предки которых были мигрантами поделиться в сети своими историями.