Вторник, 31 Января 2017 18:57

АрмИнфо. После своей победы на парламентских выборах 2 апреля армянские политики обещают обществу в лучшем случае Грузию, - считает член комитета <Карабах>, советник первого президента Армении по вопросам национальной безопасности Ашот Манучарян.

"При этом, многие забывают, что никаких реальных, глобальных прорывов в Грузии в последние годы зарегистрировано не было. И та же коррупция на низовом уровне была преодолена увеличением зарплат чинов за счет внешних финансовых вливаний. Кто, за что и зачем будет делать эти вливания в Армению непонятно", - заметил он.

При этом, Манучарян отметил полное отсутствие в Армении всеобъемлющей политической программы по преодолению существующих социально-экономических трудностей в которых задыхается армянское общество. В подобных условиях аналитик видит необходимость осуществления в Армении радикальных изменений.

При этом, он отметил опасность содержащуюся в возможности насильственной смены власти в стране посредством потрясений в существующих условиях. Выразив убежденность в том, что уход от власти Сержа Саргсяна является позитивом при любом раскладе и любой ситуации, он подчеркнул необходимость его замены политической силой имеющей реальную программу действий направленную на преодоление существующей в Армении ситуации.