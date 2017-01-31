Вторник, 31 Января 2017 18:41

АрмИнфо. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян заверил, что позиция всех политических сил Франции едина по вопросу признания и осуждения Геноцида. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо о том, как отразится решение Конституционного совета Франции о признании противоречащим основному закону резолюции о криминализации отрицания Геноцида армян.

"Важно, что французские политические силы едины в позиции по признанию и осуждению Геноцида. Франция именно та страна, которая на уровне закона признала его", - отметил он.

Отметим, что 27 января Конституционный суд Франции признал недействительным положение резолюции Сената о криминализации отрицания Геноцида армян. В своем решении КС Франции, в частности, подчеркнул, что данное положение резолюции ограничивает принцип свободы слова.

Напомним, что это второй случай, когда КС Франции признал противоречащим Основному закону резолюцию о криминализации отрицания Геноцида армян. В первый раз это произошло в 2012 году. Впоследствии французские парламентарии инициировали принятие резолюции повторно в несколько видоизмененном виде. Однако принятие документа вызвало негодование турецкой общины Франции, которая обратилась в КС с целью рассмотреть законность данной резолюции.