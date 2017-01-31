Вторник, 31 Января 2017 18:06

АрмИнфо.Переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта идут на основе предложенных посредниками Минской группы ОБСЕ мадридских принципов. Об этом 31 января на пресс-конференции в Ереване заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

На его взгляд, вопрос о том, какой вариант переговоров приемлем для армянской стороны пакетный или поэтапный потерял актуальность, поскольку начиная с 2007 года, переговоры ведутся на основании мадридских принципов, предполагающих пакетное разрешение. "Эти принципы - один пакет, предполагающий поэтапное разрешение", - подчеркнул он.

Он также не захотел отвечать на заявления первого президента Армении о том, что затягивающийся конфликт вредит исключительно армянской стороне и его продолжение приведет к более невыгодному для нее же разрешению. "Прошло 20 лет, и мы продвинулись вперед. Было более десятка встреч на уровне президентов, и было большое развитие", - отметил министр.

Отметим, что в речи Тер-Петросяна на съезде АНК красной линией проходила идея о необходимости территориальных уступок с армянской стороны при урегулировании карабахского конфликта. По мнению Тер-Петросяна, если армянская сторона не пойдет на эти уступки, впоследствии она окажется в более сложной ситуации. Он также назвал Алиева конструктивным лидером, а власти Армении упрекнул в том, что они не достаточно четко и однозначно говорят о необходимости уступок.