Вторник, 31 Января 2017 14:46

АрмИнфо. Британская международная поисковая система "Momondo" признала Ереван доступным городом для туристов.

Международная система поиска дешевых авиабилетов www.momondo.co.uk составила рейтинг доступных городов для туристов в 2017 году, куда включила столицу Армении - Ереван. Авторы рейтинга определили популярные города для туризма в течение всего года. Самым комфортным месяцем для посещения Еревана они назвали июнь. В списке туристических объектов, "обязательных для посещения" в армянской столице признаны Северный проспект, площадь Республики и территория вокруг армянского академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна.

В рейтинг доступных для туристов городов попали также столица Болгарии София, город Сан Антонио в американском штате Техас, ирландский Белфаст, украинский город Львов, греческая Каламата и другие.

По данным Госкомитета по туризму за январь-сентябрь 2016 года Армению посетило 969 тысяч туристов, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По прогнозам комитета в 2017 году ожидается минимум 5% рост количества туристов, поскольку по программе правительства страны должно быть реализовано ряд программ в данной сфере.