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 Вторник, 31 Января 2017 14:46

Наира Бадалян

Ереван признан доступным городом для туристов

Ереван признан доступным городом для туристов

АрмИнфо. Британская международная поисковая система "Momondo" признала Ереван доступным городом для туристов.

Международная система поиска дешевых авиабилетов www.momondo.co.uk составила рейтинг доступных городов для туристов в 2017 году,  куда включила столицу Армении - Ереван.  Авторы рейтинга определили популярные города для туризма в течение всего года. Самым комфортным месяцем для посещения Еревана они назвали июнь. В списке туристических объектов, "обязательных для посещения" в армянской столице признаны Северный проспект, площадь Республики и территория вокруг армянского академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна.

В рейтинг доступных для туристов городов попали также столица Болгарии София, город Сан Антонио в американском штате Техас, ирландский Белфаст, украинский город Львов, греческая Каламата и другие.

По данным Госкомитета по туризму за январь-сентябрь 2016 года Армению посетило 969 тысяч туристов, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По прогнозам комитета в 2017 году ожидается минимум 5% рост количества туристов, поскольку по программе правительства страны должно быть реализовано ряд программ в данной сфере.

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