Вторник, 31 Января 2017 14:35

АрмИнфо. В Лос-Анджелесе состоялось собрание инициативы <Справедливость в Армении>, членами которой являются известные деятели Диаспоры.

Как заявил во время собрания канадский режиссер армянского происхождения Атом Эгоян, итоги апрельских парламентских выборов предсказуемы, но не приемлемы для Диаспоры. <Мы не должны смириться с результатами апрельских выборов, мы должны выразить свой протест относительно того, что в результате давления в Армении не может формироваться альтернативная власть, что под арестом находятся люди за свои политические взгляды>,- заявил Эгоян, подчеркнув, что настало время принять более активное участие во внутриполитических процессах в Армении и придать этим процессам новое качество. <Мы ожидаем этой весной хотя бы маленького, но прогресса. Давайте пойдем туда, давайте выйдем на улицы и скажем, что мы часть всего этого>,- заявил Эгоян.

Солист рок-группы "System of a down" Серж Танкян в свою очередь, заявил, что деятели Диаспоры не поддерживают какую-либо политическую силу, они стоят рядом с народом. При этом он подчеркнул, что нельзя допустить кровопролития в Армении. Танкян также заявил о необходимости предотвращения эмиграции из Армении. <Мы должны сделать так, чтобы молодежь чувствовала себя на Родине <удобно>>,- отметил он.

Актриса Арсине Ханджян, в свою очередь, заявила о необходимости предоставления армянам Диаспоры права голоса на выборах в Армении. <Есть маленькая надежда на то, что в Армении может хоть что-то поменяться, но это может быть лишь при нашем участии. Мы не должны впредь сохранять статус-кво в вопросах, касающихся Армении, лишь помогая ей финансово, поскольку это содействие идет в карманы не простых граждан, а представителей олигархии>,- заявила она.

Отметим, что инициатива <Справедливость в Армении> намерена осуществлять наблюдательскую миссию во время апрельских парламентских выборов. Но на собрании было подчеркнуто, что инициатива не должна лишь довольствоваться наблюдательской миссией, а принять активное участие и в поствыборных процессах, сообщает радио <Свобода>.