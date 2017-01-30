Понедельник, 30 Января 2017 20:23

АрмИнфо.Америабанк признан финансовым информационным агентством Cbonds ведущим банком-эмитентом облигаций в Армении. Об этом свидетельствует опубликованный на днях информагентством Cbonds список эмиссий и публичных размещений облигаций на местных рынках в регионе Южного Кавказа (http://cbonds.com/rankings/item/401).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Америабанка, размещено 3 выпуска в общем объеме $22 млн, что составляет 7,12% в регионе Южного Кавказа. "Причем стоит обратить внимание не на объемную составляющую, а на количественную, согласно которой в Армении в 2016 году число эмитентов и эмиссий превысило количество таковых в соседних странах, что в свою очередь говорит о здоровой конкуренции, достаточном уровне развития и диверсификации рынка облигаций РА", - отмечается в сообщении Америабанка.

Напомним, что Cbonds - независимое ведущее информационное агентство, специализированное на рынках России, СНГ и других развивающихся стран. За более чем 10 лет своей деятельности Cbonds предоставляет информацию о базе облигаций, индексах, новостях рынка и аналитике.

Отметим, что в середине 2016 года банк выпустил купонные долларовые облигации в объеме $15 млн - 150 000 шт. по номинальной стоимости в $100 (основной список "Abond" фондовой биржи NASDAQ OMX Armenia). Наряду с этим, Америабанк в июне 2016 года через своего инвестиционного управляющего в лице компании responsAbility Investments AG успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в четырех люксембургских инвестиционных фондах, запланировав направить вырученные от размещения этих бумаг средства на кредитование МСБ и финансирование проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике. Затем в ноябре 2016 года Америабанк выпустил именные купонные драмовые облигации в объеме 1 млрд драмов - 10 000 шт. по номинальной стоимости в 100 000 драмов (основной биржевой список "Abond").

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, общий капитал Америабанк нарастил в 2016 году на 8,6% - до

64.4 млрд драмов или $133.1 млн за счет роста накопленной прибыли на 23,4% - до 24.3 млрд драмов или $50.1 млн и резкой смены резерва переоценки с минусового на плюсовой уровень. 2016 год Банк завершил с чистой прибылью в 6.2 млрд драмов или $12.8 млн, с обеспечением роста на 29,2%. Нормативный общий капитал Америабанка достиг к 1 января 2017 года 81.9 млрд драмов, что почти в 3 раза превышает вступивший в силу с текущего года нормативный минимальный размер (30 млрд драмов). Норматив достаточности капитала Банк обеспечил по итогам 2016 года на уровне 15,87% (при требуемых min 12%), общей ликвидности - 31,23% (при требуемых min 15%), текущей ликвидности - 133,17% (при требуемых min 60%), против соответственно 15,07%, 29,91% и 151,26% годом ранее. Банк в лидерах и по кредитованию промышленного сектора (включительно энергокомплекс), сельского хозяйства, строительного сектора, сферы торговли, транспорта и связи, общепита и сферы услуг, ипотечному кредитованию. Первенство Банк удерживает также по срочным вкладам и депозитам до востребования. ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 12 подразделений, из коих 8 столичные и 4 - региональные. В акционерном капитале Америбанка с вхождением в декабре 2015 года Европейского Банка Реконструкции и Развития долевое участие изменилось следующим образом: Америя Групп CY Ltd. - 79,3% и EBRD - 20,7%.