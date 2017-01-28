Суббота, 28 Января 2017 17:32

АрмИнфо. Герой Нагорного Карабаха, секретарь Совета безопасности НКР, генерал Виталий Баласанян назвал "опасным" поведение экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна. Об этом в беседе с журналистами заявил Виталий Баласанян 28 января, в День армии. Он призвал воздержаться от внутриполитической напряженности, напомнив о предстоящих парламентских выборах в Армении.

Касаясь критики бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна в адрес властей, Виталий Баласанян отметил: "Это очень опасно, поскольку ни один человек, тем более бывший руководитель силовой структуры, не имеет права проявлять подобное отношение, как с моральной и официальной точек зрения, так и просто как человек и участник военных действий".

В свою очередь советник Министра обороны РА Армен Саркисян, являющийся братом убитого во время теракта в армянском парламенте премьера Вазгена Саркисяна, сообщил журналистам, что президент Серж Саргсян после отставки предложил Сейрану Оганяну несколько высоких должностей - пост главы Совбеза, должность Генсека ОДКБ после того как она перейдер к Армении. "Оганян пообещал президенту подумать и дать ответ, но не сказал, что намерен отказаться и развернуть оппозиционно-политическую деятельность", - заверил Саркисян.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он к оппозиционному блоку "Елк", членом которого является партия "Республика", возглавляемая его родным братом Арамом Саркисяном, он дал отрицательный ответ. "Я не собираюсь действовать по чьей-либо указке", - заявил Армен Саркисян.

Отметим, что после своей отставки Сейран Оганян решил заняться активной политикой, консолидировав вокруг себя партии "Единение" экс-министра иностранных дел Вардана Осканяна, "Третья республика" Виктора Даллакяна, Демпартию Арама Саркисяна, Народную партию Тиграна Карапетяна, партию "Объединение самоопределение" Паруйра Айрикяна в единый предвыборный блок. В последнее время Оганян выступает с резкой критикой в адрес властей.