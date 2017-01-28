Суббота, 28 Января 2017 17:29

АрмИнфо. Вооруженные силы Армении не были соучастны в событиях 1 марта 2008 года после президентских выборов, в результате которых погибли 10 человек. Об этом в беседе с "Азатутюн" заверил экс-министр обороны Сейран Оганян.

По его утверждению, лишь 2 марта, когда было принято решение о введении чрезвычайной ситуации, подразделения ВС приступили к охране важнейших гособьектов.

"В те дни я выступил с призывом к сдержанности ко всем сторонам",- отметил Оганян. Отвечая на вопрос о том, не имеет ли он долю своей вины, как представитель тогдашних властей, Оганян заявил: "Если я виноват, я отвечаю за это". В ответ на вопрос о том, виноваты ли нынешние власти в событиях 1 марта 2008 года, экс-министр отметил: "Следствие покажет". Он также сообщил, что консолидировавшийся вокруг него предвыборный блок в лице партий "Единение" экс-министра иностранных дел Вардана Осканяна,

"Третья республика" Виктора Даллакяна, Демпартии Арама Саркисяна, Народной партии Тиграна Карапетяна, партии "Обьединение самоопределение" Паруйра Айрикяна в настоящее время ведет переговоры с блоком "Гагик Царукян". Экс-министр не исключил возможности того, что на каком-то этапе эти силы смогут консолидироваться. При этом он опроверг муссируемые в СМИ слухи о причастности второго президента Роберта Кочаряна к консолидировавшемуся вокруг него блоку.