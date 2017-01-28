Суббота, 28 Января 2017 15:32

АрмИнфо. Срок ареста члена группы "Сасна црер" Араика Хандояна решением суда продлен еще на 2 месяца. Хандоян арестован по делу о вооруженном захвате Полка Патрульной Службы Полиции.

Его брат Арарат Хандоян, арестованный за участие в массовых беспорядках, содержится в УИУ Нубарашен в нечеловеческих условиях. В частности, сотрудники офиса Омбудсмена выяснили, что он перемещен в одиночную камеру, в которой на окне нет стекол, меж тем, Хандоян в настоящее время находится на стадии лечения.

В камере неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия. Офис омбудсмена в связи с этим попросил объяснений у руководства УИУ и потребовал перевести его либо в другую камеру, либо улучшить условия в этой.