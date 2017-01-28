Суббота, 28 Января 2017 15:29

АрмИнфо. Депутат армянского парламента Наира Карапетян во время пленарного заседания парламентской ассамблеи Совета Европы подняла вопрос о периодических азербайджанских диверсиях в отношении Армении и Арцаха.

Она подчеркнула, что последняя диверсия была направлена непосредственно против Армении. “Подобными действиями Азербайджан нарушает все международные нормы права. А молчание порождает новые преступления. Мы здесь должны предпринять шаги для предотвращения подобных ппреступлений в будущем”,- заявила депутат.

А глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер парламента Эрмине Нагдалян призвала организацию вернуть под мониторинг Турцию с учетом многочисленных нарушений в этой стране свободы слова и прав человека.

Напомним, что утром 29 декабря на юго-восточном направлении от села Чинари тавушского участка госграницы Армении ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения с применением снайперских винтовок и гранатометов. ВС Армении вступили в схватку с противником. Как сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян с армянской стороны погибли старший лейтенант Шаварш Меликян и рядовые Эдгар Григориевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян. Согласно Ованнисяну, отступая, противник оставил на армянской стороне одного погибшего. Всю ответственность за провокацию Минобороны Армении возложило на руководстве Азербайджана.