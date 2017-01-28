Суббота, 28 Января 2017 14:59

АрмИнфо.Серж Саргсян по случаю 25-летия формирования армянской армии наградил особо отличившихся в ходе службы военных. Как подчеркнул в своей поздравительной речи президент, карабахский конфликт не имеет военного решения, и апрельская война вновь доказала это.

"А еще апрельская война показала нам, насколько важна зона безопасности, сформированная вокруг Арцаха. Нам дорога каждая капля крови, пролитая во время карабахской борьбы",- подчеркнул глава государства, пообещав, что следующие 25 лет станут годами еще большего развития армянских Вооруженных сил.