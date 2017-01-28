Суббота, 28 Января 2017 14:46

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Нагорно-Карабахской Республики, генерал Виталий Баласанян уверен - никто не может отнять армянские земли. Об этом в беседе с журналистами заявил Виталий Баласанян 28 января, в День армянской армии.

Как считает герой Карабахской войны, армянские ВС выполнят любую поставленную перед ними задачу. Вместе с тем, как заявил Баласанян, армянам не о чем беспокоиться, тем более, говоря об оружии и военной технике Азербайджана. “Все это – сказки, в эти сказки я, честно говоря, не верю. Я не недооцениваю силы противника, но уверен, что Вооруженные силы двух армянских государств выполнят поставленные перед ними задачи”, - подчеркнул он.

При этом, Виталий Баласанян выразил уверенность в том, что армянская сторона очень быстро вернут потерянные в ходе апрельской войны территории.

Комментируя позицию первого президента Армении Левона Тер-Петросяна в карабахском вопросе и территориальных уступок, секретарь СБ НКР заявил, что вообще не желает слушать тех людей, которые собирают политические дивиденды с помощью карабахского вопроса. “Это очень опасно, я бы посоветовал вообще не слушать, не читать заявления подобных людей или политических деятелей”, - заявил он. По его мнению, каждый политический деятель, и не только Армении и Нагорного Карабаха, может блефовать. “Мы видим, что у Азербайджана далеко идущие планы, у нас далеко идущих планов нет”, - отметил он.

Как считает генерал, два армянских государства состоялись и те, кто в состоянии защитить родину, не отдадут свои земли. “Я уверен, что никто не может отнять у нас земли. Апрельские события были для нас большим уроком. Мы уже исправили недостатки. Я уверен, что мы готовы предотвратить любое посягательство”, - резюмировал герой НКР.