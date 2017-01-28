Суббота, 28 Января 2017 14:28

АрмИнфо.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз призвал Армению создать совместную комиссию историков для исследования событий начала 20-го века, сообщает турецкая газета Vatan.

Согласно газате, Чавушоглу призвал открыть все архивы, после чего " в исторических обсуждениях примут участие ученые разных стран". Глава турецкого МИД также обвинил гюленистов (последователей исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, группы, оппозиционной нынешнему руководству страны, ред.) в том, что они сотрудничают с армянами против Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как и другие видные члены правящей Партии справедливости и развития, не раз делал заявления относительно того, что "Турция готова открыть архивы для выяснения правды о событиях 1915 года", призывая Армению создать совместную комиссию по этому вопросу. При этом Ереван обвиняли в том, что он якобы "игнорирует предложение". Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу многократно заявил, что Армения не отвечает на их сердечные шаги, активировать работы в направлении международного признания Геноцида армян.