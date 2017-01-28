Суббота, 28 Января 2017 14:26

АрмИнфо.. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 27 января в Вене провел встречи с генсеком ОБСЕ Ламберто Заниером и действующим председателем ОБСЕ федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом,

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении, в ходе встречи Налбандяна с Заниером стороны обсудили вопросы касательно деятельности ОБСЕ. Глава армянского МИД представил Генсеку ОБСЕ усилия Армении и стран-сопредседателей МГ ОБСЕ в направлении реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге по карабахскому урегулированию. Двусторонне была отмечена важность деятельности ОБСЕ в юнжно-каваказском регионе.

На встрече Эдварда Налбандяна и Себастьяна Курца были обсуждены вопросы армяно- австрийского взаимодействия. Собеседники обсудили различные аспекты и направления деятельности ОБСЕ. Они также отметили важность воплощения в жизнь венских и санкт-петербургских договоренностей по Карабаху.