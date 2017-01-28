Суббота, 28 Января 2017 14:25

АрмИнфо.Обсуждение вопроса о продлении мандата офиса ОБСЕ в Ереване состоялось в штаб-квартире ОБСЕ 27 января, сообщает пресс- служба МИД Армении.

Выступая на заседании, председатель постоянного совета ОБСЕ, представитель Австрии Клеменс Коя отметил, что в рамках дискуссии о продлении срока действия мандата ереванского офиса ОБСЕ одна из стран (по ситу указывая на Азербайджан) выразила обеспокоенность тем, что гуманитарная программа офиса по разминированию не соответствует мандату миссии.

В связи с этим, специальный представитель председательства ОБСЕ, по итогам визита в Ереван, исследовав ситуацию, пришел к выводу, что данная программа соответствует мандату офиса. Председатель Постоянного совета ОБСЕ подчеркнул, что и предыдущее немецкое, и нынешнее австрийское президентства поддерживают эту точку зрения.

Председатель постоянного совета ОБСЕ выразил сожаление по поводу отсрочки в процесса принятия решения по вопросу продления мандата ереванского офиса даже в сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что это может оказать негативное влияние на деятельность всей организации.

В качестве варианта разрешения сложившейся ситуации председательство ОБСЕ призвало ереванский офис воздержаться от реализации проекта гуманитарного разминирования. Было также отмечено, что все другие программы офиса должны беспрепятственно продолжаться. Австрийское председательство в ОБСЕ в свою очередь выразило Армении благодарность за понимание.

Председатель заседания сообщил, что некоторые страны-участницы ОБСЕ выразили свою заинтересованность в реализации двухсторонних проектов с Арменией. Австрийское председательство призвало страны-участницы ОБСЕ поддержать деятельность ереванского офиса ОБСЕ, поскольку это важно для всей организации. Председатель постоянного Совета ОБСЕ выразил благодарность Армении за проявление исключительно конструктивного подхода в данном вопросе.

Азербайджан оказался в изолированном положении и, пойдя против 56 стран-участниц ОБСЕ, Азербайджан выступил против продления мандата офиса ОБСЕ в Ереване. Делегации многих других стран-участниц ОБСЕ, в том числе России, США, Европейского союза, Канады и Швейцарии, в своих выступлениях поддержали деятельность ереванского офиса ОБСЕ.

Напомним, что деятельность ереванского офиса ОБСЕ временно поставлена под вопрос ввиду отсутствия консенсуса о продлении его мандата. В ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ по этому вопросу, прошедшего 31 декабря 2016 года, делегация Азербайджана проинформировала организацию о том, что не поддерживает проект решения о продлении срока действия мандата Бюро ОБСЕ в Ереване. Азербайджанская сторона заявила, что деятельность Бюро ОБСЕ в Ереване, в частности в военно-политическом измерении, была источником глубокой обеспокоенности для Азербайджана. Между тем, согласно существующей практике, мандат на деятельность национальных офисов продлевается каждый год на основе консенсуса стран- участниц ОБСЕ.

В связи с этим, замлгавы МИД Армении Шаварш Кочарян заявил, что европейские структуры, в особенности ОБСЕ, должны высказать свою принципиальную позицию относительно стремления Баку наложить вето на продление мандата ереванского офиса ОБСЕ. "Европейские структуры с легкостью переварили решение о закрытии офиса координатора ОБСЕ в Баку, что и привело к подобным развитиям", - заявил журналистам Шаварш Кочарян 19 января.