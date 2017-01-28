Суббота, 28 Января 2017 14:22

АрмИнфо. По случаю 25-летия формирования Армянской армии высшее руководство Армении и НКР посетило пантеон "Ераблур".

Как сообщает корреспондент АрмИнфо, высокопоставленные должностные лица возложили цветы и венки к могилам Вазгена Саркисяна, полководца Андраника и воинов, погибших в Арцахской войне.

В рамках мероприятий, посвященных 25-летию формирования Армянской армии, 29 января в Св.Эчмиадзине Католикос всех Армян Гарегин II отслужит молебен. Во время богослужения патриарх зачитает послание по случаю 25-летия Армянской армии, а также благословение - во имя мира и непоколебимости Робины.

Напомним, что 28 января в Армении отмечают День армии и 25-летие формирования ВС Армении. Днем создания ВС Армении считается 28 января 1992 года, когда правительство Армении приняло историческое решение "О министерстве обороны Республики Армения", и был опубликован первый приказ министра. В мае 1992г. Минобороны объявило первый призыв на территории республики, положив основу крепкой традиции комплектования армии военнослужащими срочной службы. Праздник <День Армии> стали отмечать с 2001 года, после того, как 6 января 2001 года второй президент Армении Роберт Кочарян подписал Закон <О праздниках и памятных днях Республики Армения>.