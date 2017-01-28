Суббота, 28 Января 2017 14:20

АрмИнфо. Министерство ЧС РА сообщает, что 28-го января по положению на 04.30 часов в республике есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Варденяцский перевал (Гегаркуник), автодорога Цохамарг-Бавра, дороги сел Цахкашен, Джрамбар, Авшен, Шенкани, Сипан, Миджнатун, Мирак Арагацотнского марза, Сепасар, Сарагюх, Сизавет, Зуйгахпюр, Тавшут, Сарнагпюр, Красар закрыты из-за метели.

Варденяцский перевал (Вайоц дзор), повороты Тигранашена и Воскепара, автодорога Воскепар-Киранц, Сараван-"Зангер" и дороги сел Ернджатап,

Шогакн, Египатруш, Меликгюх, Нигаван Арагацотнского марза труднопроходимы. На 30-36-ом км автодороги Сотк-Карвачар (М-11) наблюдается гололедица. "Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей", - сообщает МЧС Армении.