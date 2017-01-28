Суббота, 28 Января 2017 11:44

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

30 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-17:00 частично собственные дома 50-103 на ул. Лео, 5-48 на ул. Ереванци, 19-189, 91-253 в кв. "Конд" и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 жилые дома 1, 1/1, 1/2 на ул. Хагаг Дон;

11:00-17:00 подьзеды 1-6 жилого дома 6 на ул. Хагаг Дон;

в Араратском марзе:

10:00-15:00 улицы 4, 5 в селе Нор Харберд;

11:00-14:00 село Ехегнаван;

11:00-15:00 села Дитак и Джрашен; субпотребители "Севан-Раздан-Джрар";

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-15:00 частично улицы Шаумяна и Горцаранаин в городе Джермук;

в Ширакском марзе:

11:00-15:00 община Лернакерт с прилегающими общественными абонентами в районе Артик.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.