Пятница, 27 Января 2017 16:31

АрмИнфо.Лидер партии "Третья Республика" Виктор Даллакян надеется, что теплые взаимоотношения с лидером блока "Царукян" Гагиком Царукяном приведут к эффективному сотрудничеству в ходе выборов. Об этом он заявил 27 января в беседе с журналистами.

"Мои теплые личные отношения, как с лидером партии <Процветающая Армения> Гагиком Царукяном, так и бывшим премьер-министром Овиком Абрамяном, могут иметь определенное положительное воздействие на наше политическое сотрудничество", - подчеркнул он. При этом политик считает, что в случае широкой консолидации будет возможно осуществить революционные реформы.

Напомним, что выборы в парламент Армении по указу президента состоятся 2-го апреля, однако он предложил участвующим в них силам перенести дату на несколько дней. Об участии в выборах уже заявили блок "Елк" состоящий из партий "Гражданский договор", "Просвещенная Армения" и "Республика", по неофициальной информации блок "Царукян" консолидировал ППА , АОД, движение "Единение", Социал­демократическую партию <Гнчакян>, партию "Рамкавар-азатакан", а также блок вокруг экс-министра обороны Сейрана Оганян состоящий из партий "Единение", "Третья Республика", объеденение "Национальное самоопределение", Демократической партии Армении и Народной партии. В выборах также примут участие АРФ <Дашнакцутюн>, <Армянское возрождение>, Армянский национальный конгресс, Республиканская партия.