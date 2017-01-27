Пятница, 27 Января 2017 00:12

АрмИнфо.На региональном полуфинале Eurasia Mobile Challenge, который состоялся 25 января в Ереване, команда из Армении "Earlyone" заняла второе место, получив денежный приз в $15 тыс. и путевку на международный финал в Барселону.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, первое место завоевала команда из России "ConfBot", а третье - грузинская команда "Treepex", которые удостоились денежных призов в размере $20 тыс. и $10 тыс. соответственно.

Исполнительный директор Группы компаний Vimpelcom Ltd в Евразийском регионе Михаил Герчук отметил: "В этом году участники конкурса были выбраны из 1000 поданных командами заявок, что в два раза превышает показатель минувшего года. Победители регионального полуфинала примут участие во Всемирном конгрессе мобильной связи Global Mobile Challenge-2017, который пройдет в Барселоне c 27 февраля по 2 марта. И нашей целью, как компании, является обеспечение доступности и узнаваемости лучших инициатив и содействие по их применению в кругу конечных потребителей".

Пожелав удачи финалистам конкурса, гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин со своей стороны добавил: "Вдвойне приятно, что одним из победителей стала команда из Армении, которая продемонстрировала смелость, креативный и профессиональный подход. Для нас их победа является очень значимой".

Отметим, что конкурс "Eurasia Mobile Challenge", стартовавший в июле 2016 года, это проект реализуемый в рамках глобальной стратегии "Make your Mark" Вымпелкома. В конкурсе приняли участие представители из Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Из зарегистрированных 58 команд армянских молодых предпринимателей комиссией на участие в полуфинале отобраны три наилучшие - "Earlyone", "Terreva" и "Certifire". Финал пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года. С дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.eurasiamobilechallenge.com.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Warid", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".