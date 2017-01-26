Четверг, 26 Января 2017 19:48

АрмИнфо.Городской суд в Минске оставил в силе решение белорусской прокуратуры о выдаче российско-израильского блоггера Александра Лапшина по запросу Баку за его посещение Нагорного Карабаха. Минский городской суд на закрытом заседании 26 января несколько часов изучал жалобу, и в конце отказал, мотивировав свое решение законностью принятого прокуратурой решения. Как заявил председатель палаты адвокатов Армении Ара Зограбян, остается одна инстанция - Верховный суд Беларуси, куда можно обратиться в 10-дневный срок.

Напомним, что 20 января заместитель Генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук, рассмотрев просьбу генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России и Израиля, известного блоггера Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности за посещение Нагорного Карабаха, установил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны. В МИД России сообщили АрмИнфо, что Посольством Российской Федерации в Минске предпринимаются все предусмотренные законодательством меры для защиты прав и интересов российско­израильского блоггера Александра Лапшина.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя задержание по запросу Азербайджана российско-израильского блоггера Александра Лапшина в Минске за посещение Нагорного Карабаха отметил, что Россия против криминализации в качестве уголовного преступления посещение журналистами или просто частными лицами того или иного региона. "Во-вторых, мы против того, чтобы экстрагировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране в третью страны.

У нас был консульский контакт с Лапшиным, мы также знаем, что он одновременно является и гражданином Израиля и израильские дипломаты также были с ним в контакте. Исходим из того, что будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является и гражданином Израиля",

- подчеркнул Лавров. Меж тем министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что дело блоггера Александра Лапшина рассматривается исключительно в юридической плоскости