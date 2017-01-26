Четверг, 26 Января 2017 16:36

АрмИнфо.Резолюция о Геноциде армян, принятая парламентом Дании, является по сути призывом к Турции о признании собственной истории. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов.

«Тот факт, что датские парламентарии выражают свою обеспокоенность относительно законодательного запрета на использование термина «геноцид» касательно событий начала 20-ого века в Османской Турции, является недвусмысленным призывом к Анкаре признать свою историю и преступления прошлого»,- отметил вице-спикер, приветствовав принятие парламентом Дании данной резолюции.

Он вновь подчеркнул, что международное признание Геноцида армян не имеет альтернативы и что этот процесс решительно продвигается вперед. «Без признания и осуждения преступлений прошлого невозможно предотвратить их в будущем и построить мир, основанный на ценностях гуманизма и демократии»,- резюмировал Шармазанов.

Отметим, что парламент Дании сегодня на пленарном заседании принял резолюцию о Геноциде армян. В документе, в частности, выражается сожаление в связи с тем, что в Турции на законодательном уровне запрещается использование термина «геноцид» при описании событий начала 20-ого века, а также является невозможным проведение научных конференций и семинаров по этому вопросу, что является необоснованным ограничением свободы слова в этой стране. В то же время в документе парламент Дании подтверждает свое решение от 19 мая 2015 года об осуждении «массовой резни и насилия в отношении армян в начале 20-ого века в Османской Турции».

Напомним, что более двух десятков стран мира признали Геноцид армян. Первым Геноцид армян признал Уругвай, далее Аргентина, Россия, Бельгия, Ватикан, Венесуэла, Греция, Италия, Канада, Кипр, Ливан, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция, Боливия, Германия и ряд других стран. Примечательно, что Швейцария, Словакия и Греция приняли также законы о криминализации отрицания геноцида армян. Геноцид армян признали также Совет Европы, Европарламент, Подкомиссия ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, Комиссия ООН по военным преступлениям, Всемирный совет церквей. Геноцид армян признали также Новый Южный Уэльс (Австралия), Сицилия, Сан-Паулу, Сеара и Парана (Бразилия), Уэльсм, Шотландия и Северная Ирландия (Великобритания), Страна Басков, Каталония, Балеарские острова (Испания), два десятка испанских городов, Квебек (Канада), Киев, Ужгород, Изюм, Голосеевский район (Украина), Крым, Каркахент, Алакуас и Эльда Большинство штатов США.