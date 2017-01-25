Среда, 25 Января 2017 17:22

АрмИнфо.Посол Беларуси в Армении Игорь Назарук призвал воздержаться от поспешных выводов относительно решения Минского суда об экстрадиции Азербайджану российского блоггера Александра Лапшина за посещение Нагорного Карабаха. "Поспешишь, людей насмешишь", - заявил журналистам белорусский дипломат 25 января на полях армяно-белорусской бизнес встречи.

По словам Назарука, неправильно ожидать от диппредставительства Беларуси в Армении соответствующей оценки, призвав эту тему обсуждать с теми структурами, которые в нее посвящены. "Посольство не владеет той информацией, которую вы от меня ожидаете. Есть в Армении Генпрокуратура, есть другие структуры, которые могут во взаимодействии с белорусскими партнерами решать этот вопрос. Нет ничего проще купить билет, приехать в Минск и все вопросы снять разом, не муссируя их", - заявил дипломат.

Как заметил глава белорусского дипкорпуса в Армении, процессуальные вопросы, связанные с теми или иными процедурами, очень тонки и нельзя забывать о таком понятии, как тайна следствия. "Самое важное, призываю армянских друзей никогда не делать поспешных выводов, поскольку: "Поспешишь, людей насмешишь". А армяне очень мудрая, вдумчивая нация", - заключил белорусский посол.

Напомним, что 20 января заместитель Генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук, рассмотрев просьбу генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России и Израиля, известного блоггера Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности за посещение Нагорного Карабаха, установил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны. В МИД России сообщили АрмИнфо, что Посольством Российской Федерации в Минске предпринимаются все предусмотренные законодательством меры для защиты прав и интересов российско­израильского блоггера Александра Лапшина. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя задержание по запросу Азербайджана российско-израильского блоггера Александра Лапшина в Минске за посещение Нагорного Карабаха отметил, что Россия против криминализации в качестве уголовного преступления посещение журналистами или просто частными лицами того или иного региона. "Во-вторых, мы против того, чтобы экстрагировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране в третью страны. У нас был консульский контакт с Лапшиным, мы также знаем, что он одновременно является и гражданином Израиля и израильские дипломаты также были с ним в контакте. Исходим из того, что будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является и гражданином Израиля",

- подчеркнул Лавров. Меж тем министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что дело блоггера Александра Лапшина рассматривается исключительно в юридической плоскости.