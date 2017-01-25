Среда, 25 Января 2017 17:21

АрмИнфо.В целом Вымпелком рассматривает Армению в качестве пилота во многих областях. Об этом в ходе брифинга на полях регионального полуфинала международного конкурса Eurasia Mobile Challenge, стартовавшего 25 января в Ереване, заявил исполнительный директор Группы компаний Vimpelcom Ltd в Евразийском регионе Михаил Герчук.

Отвечая на вопрос АрмИнфо, он отметил, что данный выбор компании обусловлен несколькими факторами. В первую очередь, М. Герчук связал это с уникальной позицией, которую занимает Вымпелком в Армении. "Здесь у нас сильные мобильное и фиксированное предложения. Во многих других странах у нас есть либо только мобильное покрытие, либо слабое фиксированное. А в Армении у нас оба направления бизнеса сильно развиты", - пояснил он.

Вместе с тем, в качестве воздействующего фактора М. Герчук отметил размер территории Армении, назвав его правильным. "С одной стороны страна имеет площадь средних размеров, что позволяет реализовывать инновационные инициативы достаточно быстро. С другой же - размер территории Армении достаточно приличный, чтобы оценить эффект, а затем приложить его к другим более крупным странам, где есть наше присутствие", - подчеркнул он.

Отметим, что конкурс "Eurasia Mobile Challenge", стартовавший в июле 2016 года, это проект реализуемый в рамках глобальной стратегии "Make your Mark" Вымпелкома. В конкурсе приняли участие представители из Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Из зарегистрированных 58 команд армянских молодых предпринимателей комиссией отобраны три наилучшие - "Earlyone", "Terreva" и "Certifire". Финал пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года. С дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.eurasiamobilechallenge.com.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Warid", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".