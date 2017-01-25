Среда, 25 Января 2017 15:45

АрмИнфо."Я болею за наших", - сказал гендиректор Beeline в Армении, отвечая на вопрос АрмИнфо в ходе брифинга на полях регионального полуфинала международного конкурса Eurasia Mobile Challenge, стартовавшего 25 января в Ереване. При этом гендиректор компании отметил, что по результатам конкурса будут определены три команды победителей, которым вручат путевки на Международный Конгресс мобильной связи в Барселоне, где пройдет финал конкурса.

"Я верю, что армянская команда возьмет свою путевку. Все по-честному

- меня в жюри не взяли (смеется). Поэтому я со своей стороны болею за наших. Но в любом случае, количество международных спикеров, которые сегодня выступят, поделившись опытом с молодыми предпринимателям относительно развития бизнеса, привлечения фондирования и ряда других вопросов - уже является большим вкладом в будущее нашей страны", - подчеркнул он. По его словам, в региональном этапе конкурса примут участие по 3 команды из Армении, Украины, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, России и Узбекистана. Из зарегистрированных 58 команд армянских молодых предпринимателей комиссией отобраны три наилучшие - "Earlyone", "Terreva" и "Certifire".

Со своей стороны исполнительный директор Группы компаний Vimpelcom Ltd в Евразийском регионе Михаил Герчук отметил, что конкурс Eurasia Mobile Challenge набирает обороты ввиду увеличения числа заявок на участие. Так, по его словам, в минувшем году желающих стать участниками международного конкурса насчитывалось свыше 600, второй ежегодный конкурс собрал более чем 1 тыс. заявок, в числе которых доминировала Армения.

"Очень рад, что в этом году конкурс проводится в Ереване. Армения страна с многочисленными международными связями и имеет большое число молодых перспективных предпринимателей. Надеюсь, что на родной земле армянские команды с удвоенным рвеним добьются победы", - сказал он.

Отметим, что конкурс "Eurasia Mobile Challenge", стартовавший в июле 2016 года, это проект реализуемый в рамках глобальной стратегии "Make your Mark" Вымпелкома. В конкурсе приняли участие представители из Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Финал пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года. С дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.eurasiamobilechallenge.com.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Warid", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".