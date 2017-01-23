Понедельник, 23 Января 2017 17:00

АрмИнфо. Переизбранный глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт в ходе выступления на первом пленарном заседании зимней сессии Организации заявил, что перед ПАСЕ стоят четыре экзистенциальных проблем, постоянно потрясающих государства.

По его словам, это, в частности, транснациональный терроризм, являющийся фундаментальной и многогранной опасностью; кризис беженцев, вызвавший много споров вокруг европейской идентичности и

ценностей; волна левостороннего и правостороннего популизма, рост национализма, эрозия демократических принципов; нерешенные конфликты на европейском пространстве.

<Украинский кризис, уже унесший жизни более 9000 человек, по-прежнему остается нерешенным. Сохраняется угроза в вопросе обеспечения безопасности в таких замороженных конфликтах как Приднестровский, Абхазский и Нагорно-Карабахский. Все эти конфликты являются угрозой для безопасности Европы, также осложняются усилия по достижению мирного урегулирования. Не нужно принимать мир как должное. Мы должны работать над миром постоянно, из поколения в поколение. Эти четыре вопроса будут доминировать в нашей работе во время моего председательства>, - отметил Аграмунт.

Отметим, что армянская делегация в ПАСЕ постоянно обвиняла Аграмунта в проазербайджанской позиции. Она также выступала против его попыток внести карабахское урегулирование в повестку сессий ПАСЕ.