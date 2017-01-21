Суббота, 21 Января 2017

АрмИнфо. Правоохранительные органы Турции, даже спустя десять лет не нашли организаторов убийства известного турецкого журналиста армянского происхождения, главного редактора газеты <Акос> Гранта Динка. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, об этом на заседании Постоянного Совета ОБСЕ, посвященном 10-летию со дня убийства Гранта Динка, сказал постпред Армении в Организации Арман Киракосян.

При этом он заметил, что полностью разделяет оценку представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуньи Миятович по этому вопросу. Киракосян также напомнил, что армянская миссия в ОБСЕ на протяжении многих лет перманентно поднимает этот вопрос, меж тем турецкая миссия лишь твердит, что нужно ждать результатов следствия. <Провал расследований насилия и убийства в отношении журналистов, руководителей общин, представителей интеллигенции создает атмосферу безнаказанности, и тем самым поощряет нетерпимость. Давление на Динка оказывалось из-за его заявлений и подходов по вопросу Геноцида армян в Османской империи. К сожалению, спустя десять лет после убийства Динка, в Турции продолжают затыкать тех, кто стремиться к правде и справедливости. Об этом свидетельствует и лишения права участия в трех заседаниях турецкого Меджлиса депутат-армянин от курдской Демократической партии народов Каро Пайляна. Более того, некоторые турецкие депутаты даже пытаются привлечь его к уголовной ответственности за его выступление по Геноциду армян>, - сказал Киракосян.

Армянский дипломат заметил, что Турция в ОБСЕ представляется в качестве государства, поощряющего ликвидацию дискриминации и нетерпимости в отношении религиозных меньшинств, вместе с тем, не проявляет терпимости в отношении коренных меньшинств, которые смогли преодолеть трудности и продолжить свое существование на территории современной Турции.

В контексте защиты прав религиозных меньшинств, Киракосян напомнил турецкой делегации, что армянская сторона уже год ждет разъяснений от Турции по вопросу конфискации территорий церкви Св. Киракоса в Диарбекире.

Грант Динк был убит 19 января 2007 года в Стамбуле перед зданием редакции своей газеты <Акос>. До убийства он в своих публикациях сообщал, что угрозы в его адрес участились. Кроме того, он жаловался, что полиция отказывается защищать его от возможного покушения. Судебный процесс по делу Динка, закончился весьма бесславно. Так и не были установлены заказчики убийства, не были изучены некоторые факты и свидетельства, представленные в суд. Во время 25-го судебного заседания, состоявшегося 17 января 2011 года суд выпустил на свободу одного из главных подозреваемых в организации убийства - Эрхана Тунджеля. Суд приговорил только Огюна Самаста, ставшего инструментом убийства, к лишению свободы сроком на 22 года 10 месяцев, а Ясина Хаяля, обвиняемого в подстрекательстве к убийству,- к пожизненному заключению. 17 сентября 2013 года возобновился судебный процесс. А 19 января 2015 года в рамках дела был арестован экс-начальника полиции Джизре Эрджан Демир, однако следствие до сих пор не завершилось, а заказчик не найден. Отметим, что 19 января представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович призвала власти Турции активизировать усилия по выявлению заказчиков убийтсва Динка. По ее словам, со стороны властей должно быть четкое послание обществу о том, что те, кто совершает насилие в отношении журналистов не останутся безнаказанными.