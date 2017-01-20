Пятница, 20 Января 2017

АрмИнфо. Именные купонные долларовые облигации Банка Анелик (ISIN - AMANLBB21ER4) 20 января прошли листинг на фондовой бирже Nasdaq OMX Armenia, включены в основной список (Abond) и допущены к заключению адресных торговых и репо-сделок. Облигации Банка Анелик будут обращаться под биржевым кодом ANLBB1.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе биржи, в рамках этой эмиссии было выпущено 50000 облигаций, номинальной стоимостью $100, c годовой доходностью в 6,5% и сроком обращения в 2 года. Выплата процентов предусмотрена раз в полгода.

Напомним, что Банк Анелик в начале ноября 2016г путем дополнительной закрытой эмиссии 405511 акций пополнил уставной капитал на 21.8 млрд драмов - до 39 млрд драмов с 17.2 млрд на 1 октября. В итоге общий капитал банку удалось нарастить к 1 января 2017 года до 41.6 млрд драмов (с 16.4 млрд на 1 января 2016г), что превышает вступивший в силу с января 2017 года норматив по минимальному размеру капитала в 30 млрд драмов. Акции допэмиссии были приобретены кипрской компанией FISTOCO LTD, долевое участие которой в капитале банка составило 59,68%, в результате чего доля прежнего акционера - ливанского банка CreditBank S.A.L снизилась с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD). Акционерами совместно был сформирован новый Совет Банка, включающий профессионалов банковского рынка с многолетним стажем, а председателем Совета стал Вартан Диланян (руководитель крупной международной консалтинговой компании Accenture PLC в России), имеющий 23-летний опыт работы в банковской системе РФ и стран СНГ. Состав Правления Банка Анелик не изменился и как прежде его возглавляет Нерсес Караманукян.

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, Банк Анелик существенно нарастил за 2016 год кредитный портфель (в 3,6 раз), вложения в гособлигации (в 4,6 раз), размещенные м/б депозиты/кредиты (в 14 раз), наличные денежные средства (в 2,1 раз), обязательства перед клиентами (в 3,2 раза), объем привлеченных от международных структур кредитов (в 3,3 раза). В итоге, активы банка выросли за отчетный год в 3,1 раз, при росте обязательств в 3,3 раза и общего капитала в 2,5 раз. Более высокие темпы роста статей активов, нежели обязательств, позволили Банку Анелик нарастить в 2016 году чистую прибыль в 6 раза - до 1.2 млрд драмов. (Расчетный курс драма к доллару на 31 декабря 2016г составил 483,94 др/$1). -