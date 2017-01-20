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 Пятница, 20 Января 2017

Александр Аванесов

Именные купонные долларовые облигации Банка Анелик прошли листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia

Именные купонные долларовые облигации Банка Анелик прошли листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia

АрмИнфо. Именные купонные долларовые облигации Банка Анелик (ISIN - AMANLBB21ER4) 20 января прошли листинг на фондовой бирже Nasdaq OMX Armenia, включены в основной список (Abond) и допущены к заключению адресных торговых и репо-сделок. Облигации Банка Анелик будут обращаться под биржевым кодом ANLBB1.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе биржи, в рамках этой эмиссии было выпущено 50000 облигаций, номинальной стоимостью $100, c годовой доходностью в 6,5% и сроком обращения в 2 года. Выплата процентов предусмотрена раз в полгода.

Напомним, что Банк Анелик в начале ноября 2016г путем дополнительной закрытой эмиссии 405511 акций пополнил уставной капитал на 21.8 млрд драмов - до 39 млрд драмов с 17.2 млрд на 1 октября. В итоге общий капитал банку удалось нарастить к 1 января 2017 года до 41.6 млрд драмов (с 16.4 млрд на 1 января 2016г), что превышает вступивший в силу с января 2017 года норматив по минимальному размеру капитала в 30 млрд драмов. Акции допэмиссии были приобретены кипрской компанией FISTOCO LTD, долевое участие которой в капитале банка составило 59,68%, в результате чего доля прежнего акционера - ливанского банка CreditBank S.A.L снизилась с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD). Акционерами совместно был сформирован новый Совет Банка, включающий профессионалов банковского рынка с многолетним стажем, а председателем Совета стал Вартан Диланян (руководитель крупной международной консалтинговой компании Accenture PLC в России), имеющий 23-летний опыт работы в банковской системе РФ и стран СНГ. Состав Правления Банка Анелик не изменился и как прежде его возглавляет Нерсес Караманукян.

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, Банк Анелик существенно нарастил за 2016 год кредитный портфель (в 3,6 раз), вложения в гособлигации (в 4,6 раз), размещенные м/б депозиты/кредиты (в 14 раз), наличные денежные средства (в 2,1 раз), обязательства перед клиентами (в 3,2 раза), объем привлеченных от международных структур кредитов (в 3,3 раза). В итоге, активы банка выросли за отчетный год в 3,1 раз, при росте обязательств в 3,3 раза и общего капитала в 2,5 раз. Более высокие темпы роста статей активов, нежели обязательств, позволили Банку Анелик нарастить в 2016 году чистую прибыль в 6 раза - до 1.2 млрд драмов. (Расчетный курс драма к доллару на 31 декабря 2016г составил 483,94 др/$1). -

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