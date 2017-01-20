Пятница, 20 Января 2017

АрмИнфо. В Азербайджане российско-израильского блоггера Александра Лапшина ждет верная смерть. Подобную точку зрения в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян, комментируя решение Генпрокуратуры Беларуси экстрадировать блоггера Лапшина в Баку: <Ни в коем случае нельзя допустить экстрадиции Лапшина, его там замучают до смерти>.

Бабаян считает, что мириться с подобным решением официального Минска нельзя. Более того, нельзя и надеятся на его пересмотр, так как оно, это решение, по убеждению пресс-секретаря президента НКР, <проплачено>.

Официальный представитель главы НКР выразил мнение, что <данное решение Минска демонстрирует коррумпированность политической системы страны>. <По сути, Лапшин ничего плохого не сделал, он всего лишь посетил Нагорный Карабах. Он не преступник, он не совершил какого-то чудовищного поступка, за который его нужно судить. И данное решение Минска просто возмутительно. Оно также является проявлением неуважения к собственному народу, многострадальному, серьезно пострадавшему в своем время от рук фашистов. А сегодня власти Беларуси фактически хотят передать Лапшина в руки фашистов>, - сказал Бабаян. Пресс-секретарь президента НКР особо подчеркнул, что и в Армении, и в Арцахе всегда с уважением относились к дружественному белорусскому народу.

Сегодня стало известно, что заместитель Генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук, рассмотрев просьбу генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России и Израиля, известного блоггера Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, установил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны. В постановлении, в частности, говорится: <Поручить Департаменту исполнения наказаний МВД Беларуси организовать передачу Лапшина Александра Валерьевича представителям компетентных органов Азербайджана после вступления решения о его выдаче в законную силу. О принятом решении уведомить Генеральную прокуратуру Азербайджана. Копию настоящего постановления направить Лапшину Александру Валерьевичу, разъяснив право обжалования постановления о выдаче в Минский городской суд в течение 10 суток с момента получения его копии>.

Напомним, что в середине декабря Лапшин, имеющий, в том числе, гражданство России, сообщил, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в <черный список> за посещение Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блоггеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени <Александр> (Олександр). После этого Азербайджан объявил блоггера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны. В генпрокуратуре Белоруссии ранее сообщили, что изучают запрос Азербайджана об экстрадиции Лапшина, но никакого решения пока не принято. Относительно гражданств Лапшина имеются различные сведения. Блоггера уже посетили представители посольств Израиля и России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя задержание по запросу Азербайджана российско-израильского блоггера Александра Лапшина в Минске за посещение Нагорного Карабаха отметил, что Россия против криминализации в качестве уголовного преступления посещение журналистами или просто частными лицами того или иного региона. <Во-вторых, мы против того, чтобы экстрагировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране в третью страны. У нас был консульский контакт с Лапшиным, мы также знаем, что он одновременно является и гражданином Израиля и израильские дипломаты также были с ним в контакте. Исходим из того, что будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является и гражданином Израиля>, - подчеркнул Лавров.

Меж тем министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что дело блоггера Александра Лапшина рассматривается исключительно в юридической плоскости.