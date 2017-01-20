Пятница, 20 Января 2017

АрмИнфо.Америабанк удерживает лидерство по основным финансовым показателям, с обеспечением высоких темпов роста. По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, активы банка возросли за 2016 года на 39,2% - до 718.3 млрд драмов или $1.5 млрд, за счет роста кредитного портфеля на 63% и вложений в гособлигации на 63,4%. В итоге объемы кредитования банк довел до 501.4 млрд драмов или $1.04 млрд, а вложения в гособлигации - до 48.7 млрд драмов или $100.6 млн. В качестве сравнения отметим, что годом ранее, за 2015 год темпы роста этих показателей были скромнее: активы - на 29%, кредитный портфель - на 12,4%, вложения в гособлигации - на 45,5%.

Общие обязательства Америабанк нарастил за 2016 год на 43,2% - до653.9 млрд драмов или $1.4 млрд, против роста на 27,7% годом ранее. В их структуре обязательства перед клиентами (срочные вклады и депозиты до востребования) были увеличены за отчетный год настолько же насколько годом ранее - на 41% с доведением до 414.6 млрд драмов или $856.7 млн, а темпы роста привлеченных от международных финансовых структур кредитов ускорились с 22% до 61,6% с формированием портфеля в 225.1 млрд драмов или $465.1 млн.

Процентные доходы Банк увеличил за 2016 год на 19,3%, при этом более значительно нарастив процентные расходы - на 32%, параллельно с чем на 11,3% сократились непроцентные доходы при более существенном спаде (37,8%) непроцентных расходов. Комиссионные доходы выросли за 2016 год на 16%, при росте комиссионных расходов на 25,3%. Операционные доходы сократились на 44,8% при росте операционных расходов на 15,3%, а вот административные расходы подскочили на 60% - до 9.4 млрд драмов, причем в их структуре зарплатный фонд почти не изменился (5.7 млрд драмов).

Общий капитал Банк нарастил в отчетном году на 8,6% - до 64.4 млрд драмов или $133.1 млн за счет роста накопленной прибыли на 23,4% - до

24.3 млрд драмов или $50.1 млн и резкой смены резерва переоценки с минусового на плюсовой уровень. 2016 год Банк завершил с чистой прибылью в 6.2 млрд драмов или $12.8 млн, с обеспечением роста на 29,2%. В структуре балансовой прибыли (доналоговой) долю прибыли от операций с валютой Банк снизил в отчетном году до 32,5% или 2.5 млрд драмов, против 71,3% годом ранее. Нормативный общий капитал Америабанка достиг к 1 января 2017 года 81.9 млрд драмов, что почти в 3 раза превышает вступивший в силу с текущего года нормативный минимальный размер (30 млрд драмов). Норматив достаточности капитала Банк обеспечил по итогам 2016 года на уровне 15,87% (при требуемых min 12%), общей ликвидности - 31,23% (при требуемых min 15%), текущей ликвидности - 133,17% (при требуемых min 60%), против соответственно 15,07%, 29,91% и 151,26% годом ранее.

Отметим, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 12 подразделений, из коих 8 столичные и 4 - региональные. В акционерном капитале Америбанка с вхождением в декабре 2015 года Европейского Банка Реконструкции и Развития долевое участие изменилось следующим образом: Америя Групп CY Ltd. - 79,3% и EBRD - 20,7%. Банк в лидерах и по кредитованию промышленного сектора (включительно энергокомплекс), сельского хозяйства, строительного сектора, сферы торговли, транспорта и связи, общепита и сферы услуг, ипотечному кредитованию. Первенство Банк удерживает также по срочным вкладам и депозитам до востребования. В середине 2016 года банк выпустил купонные долларовые облигации в объеме $15 млн (основной список "Abond" фондовой биржи NASDAQ OMX Armenia). Наряду с этим, Америабанк в июне 2016 года через своего инвестиционного управляющего в лице компании responsAbility Investments AG успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в четырех люксембургских инвестиционных фондах, запланировав направить вырученные от размещения этих бумаг средства на кредитование МСБ и финансирование проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике. Отличительные награды: от Euromoney (2014г, 2012г, 2011г), от Global Finance (2015г, 2013г, 2012г), от The Banker/FT (2016г, 2015г, 2013г, 2010г), от Commerzbank-а с 2008 года ежегодно удостаивается награды "STP-Award".