Пятница, 20 Января 2017

АрмИнфо.Генеральная прокуратура Белоруссии одобрила просьбу генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина России и Израиля, известного блогера Александра Лапшина.

Согласно сообщению белорусского ведомства, заместитель Генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук, рассмотрев просьбу генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России и Израиля, известного блогера Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, постановил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны.

В постановлении, в частности, говорится: <Поручить Департаменту исполнения наказаний МВД Беларуси организовать передачу Лапшина Александра Валерьевича представителям компетентных органов Азербайджана после вступления решения о его выдаче в законную силу. О принятом решении уведомить Генеральную прокуратуру Азербайджана. Копию настоящего постановления направить Лапшину Александру Валерьевичу, разъяснив право обжалования постановления о выдаче в Минский городской суд в течение 10 суток с момента получения его копии>.

Напомним, что в середине декабря Лапшин, имеющий, в том числе, гражданство России, сообщил, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блоггеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени <Александр> (Олександр). После этого Азербайджан объявил блоггера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны. В генпрокуратуре Белоруссии ранее сообщили, что изучают запрос Азербайджана об экстрадиции Лапшина, но никакого решения пока не принято. Относительно гражданств Лапшина имеются различные сведения. Блоггера уже посетили представители посольств Израиля и России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя задержание по запросу Азербайджана российско-израильского блоггера Александра Лапшина в Минске за посещение Нагорного Карабаха отметил, что Россия против криминализации в качестве уголовного преступления посещение журналистами или просто частными лицами того или иного региона. <Во-вторых, мы против того, чтобы экстрагировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране в третью страны. У нас был консульский контакт с Лапшиным, мы также знаем, что он одновременно является и гражданином Израиля и израильские дипломаты также были с ним в контакте. Исходим из того, что будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является и гражданином Израиля>, - подчеркнул Лавров.

Между тем, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что дело блогера Александра Лапшина рассматривается исключительно в юридической плоскости.