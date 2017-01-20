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 Пятница, 20 Января 2017

Марианна Мкртчян

Степан Демирчян переизбран главой Народной партии Армении

Степан Демирчян переизбран главой Народной партии Армении

АрмИнфо. В Ереване 20 января состоялся 9-ый съезд Народной партии Армении, на котором Степан Демирчян был переизбран ее руководителем.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе НПА, в ходе съезда был обсужден ряд вопросов относительно деятельности партии. На съезде не было и представителей других партий, в том числе Армянского национального конгресса, депутатом парламента от которого Демирчян и избран.

Согласно муссируемой в СМИ информации, лидер Народной партии Армении Степан Демирчян, несмотря недавнее заверение "о вечной дружбе" с Армянским национальным конгрессом Левона Тер-Петросяна, ведет сепаратные переговоры о консолидации к блоку в лице партий "Свободные демократы" и "Свобода", который возглавит экс-премьер Грант Багратян.

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